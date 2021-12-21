Госдума приняла во втором чтении проект об отмене обязательного техосмотра

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума во втором чтении приняла поправки в законодательства об отмене обязательного техосмотра (ТО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 21 декабря.

— Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны, — рассказал спикер палаты Вячеслав Володин.

Документ предлагает отменить обязательное ТО для легковых автомобилей и мотоциклов, используемых физическими лицами в личных целях. При этом они по-прежнему смогут обращаться за проведением процедуры по собственному желанию.

Обязательным ТО остается для автобусов, грузовиков и такси. По-прежнему он будет необходим и для автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при постановке на учет или смене владельца.

Решение, как уточнил спикер, упростит жизнь множеству владельцев автомобилей. Речь идет примерно о 50 миллионах транспортных средств, приводит слова Володина сайт Госдумы.

21 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем чтении изменения в КоАП и УК, согласно которым должники по алиментам будут нести ответственность даже за их частичную неуплату. Согласно документу, КоАП предусматривает для нарушителей обязательные работы до 150 часов, арест или штраф до 20 тысяч рублей. Поводом для наказания станет несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

Уголовная ответственность наступит в случае неоднократного нарушения обязательств по уплате алиментов для тех, кто уже привлекался к административной ответственности. Меры включают в себя исправительные или принудительные работы на срок до одного года, арест на срок до трех месяцев, а также лишение свободы на срок до одного года.