Московский онлайн-сервис для парковок начнут тестировать в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичный департамент транспорта запускает приложение «Парковки России» — тестовую версию сервиса «Парковки Москвы», которая будет действовать в Санкт-Петербурге с 28 декабря. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новое приложение будет актуально для водителей, которые часто бывают в двух городах.

Все желающие могут присоединиться к группе для тестирования сервиса. Им предоставят несколько часов бесплатной парковки в Санкт-Петербурге. Самым активным участникам предоставят карты «Тройка-Подорожник». Тестирование будет проходить в течение месяца, после чего приложение станет доступно для всех пользователей. Вырученные за услугу средства направятся в бюджет города, в котором находится парковка.

Руководитель департамента Максим Ликсутов отметил, что столичными парковками пользуются свыше 125 тысяч автомобилей с петербургскими номерами. Москвичи также нередко отправляются в Северную столицу на машине.

— По поручению мэра Москвы мы расширяем функционал нашего приложения. Для удобства водителей, которые часто бывают в обоих городах, в нем можно будет оплачивать и парковки Петербурга. За время работы приложения мы получили и учли много идей пользователей, какие функции можно добавить. Так, другим городам не придется тратить на это время и ресурсы, — приводятся слова Максима Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

До этого сообщалось, что акционерное общество «Электронная Москва», которое находится в ведении столичного департамента информационных технологий, объявило конкурс на проведение тестирования новинки, позволяющей анализировать доступность парковочных мест для машин на придомовых территориях при помощи искусственного интеллекта.