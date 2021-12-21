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Театр «Практика» пригласил москвичей на праздничный вечер «Кристмас»

Ольга Маркова

Развлечения
Театр «Практика» пригласил москвичей на праздничный вечер «Кристмас»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Театр «Практика» 6 и 7 января 2022 года приглашает горожан в Музей Москвы на музыкальный праздничный вечер «Кристмас», объединяющий традиции международного Нового года, русского Рождества и American Christmas.

Артисты из России и США воспроизводят атмосферу домашнего рождественского вечера: поют колядки, американские carols и советские новогодние шлягеры. Вариации — от Jesus Christ Superstar до «Снег кружится» и Last Christmas. Программу дополняет мини-спектакль «Дары волхвов» по рассказу О. Генри.

Творческий коллектив «Кристмас» возник по инициативе Казимира Лиске и Одина Байрона — американских актеров, приехавших учиться в Москву. В 2011 году они начали собирать друзей на импровизационные рождественские концерты, а к 2016 году сформировалась основная программа проекта.

Каждый год к участникам проекта присоединяются специальные гости. На концертах в «Практике» специальными гостями станут Павел Артемьев, Вадик Королев и другие гости.

Для посещения необходимы паспорт и QR-код, сообщает пресс-служба театра.

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