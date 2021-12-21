Диетолог Мухина рассказала об опасности «зимних» диет

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Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, почему не стоит садиться на диету зимой.

По ее словам, зимнее похудение чревато снижением сопротивляемости организма перед инфекциями.

— Особенно этому подвержены дети. Они должны получать необходимое количество белка. Специалисты выяснили, что нарушение флоры и микробиота у детей приводит к аутизму, — рассказала Мухина в комментарии Nation News.

Также иммунная система человека работает хуже, если он лишает себя калорий и микроэлементов.

Диетолог посоветовала есть сало в зимний период. В 30–50 граммах этого продукта содержится суточная норма жира для человека. В сале также содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует работу иммунитета.

Кроме того, Мухина отметила, что необходимо есть в зимний период наваристые супы, холодцы и студни. Такая пища дает дополнительную энергию.

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили, что ограничительные диеты в зимний период могут негативно сказаться на состоянии здоровья. Эксперты рекомендуют употреблять больше морской рыбы для восполнения запасов витамина D, включить в рацион овощи и фрукты, а также не пропускать приемы пищи, передает ФАН.

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