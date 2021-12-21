Врач рассказал, как нужно одеваться в морозную погоду

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Во время морозов нужно обязательно покрывать открытые участки кожи защитными кремами. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

— На морозе рекомендуется использовать для открытых участков кожи защитные кремы. Для закрытых участков кожи — двойные защитные перчатки и обувь из современных материалов, чтобы между телом и одеждой была воздушная прослойка, — объяснил Тимаков в комментарии телеканалу 360.

Специалист добавил, что в условиях морозной погоды у некоторых людей наблюдается рефлекторный спазм сосудов. Также есть люди, имеющие аллергию на холод.

Врач напомнил, что у взрослых и пожилых может нарушаться микроциркуляция сосудов, когда на кончиках пальцев кожа теряет свои свойства. Также морозы опасны для маленьких детей до трех лет. Это связано с тем, что у них совершенно другой состав подкожно-жировой клетчатки.

«Оранжевый» уровень опасности из-за сильного мороза объявлен в Москве и Подмосковье в ночь со вторника, 21 декабря, до ночи четверга, 23 декабря. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7–12 градусов.