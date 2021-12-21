ГД приняла во втором чтении законопроект о запрете списывать соцвыплаты за долги

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о запрете списания за долги социальных выплат, получаемых гражданами по решению правительства или президента РФ. Соответствующее решение нижняя палата парламента приняла во вторник, 21 декабря.

По словам Василия Пискарева, главы комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции, данный проект стал одним из главных в ходе прошедшей сессии. Он отметил, что следующее заседание касательно данного закона назначили на 22 декабря.

— Деньги, имеющие целевое назначение (например, для подготовки ребенка к школе, поддержки беременных женщин и так далее), нередко списывались банками для покрытия задолженности по кредитам, — заявил Пискарев.

Проект закона предусматривает списание денежных средств за долги только с согласия самого гражданина. Документ позволит надежно защитить социальные выплаты, подчеркнул глава комитета Госдумы.

— Те средства, которые поступили на счет гражданина начиная с 1 января 2021 года и были списаны банками, будут обязаны вернуть на счет их получателя, — цитирует его слова РИА Новости.

В конце августа президент России Владимир Путин поручил защитить социальные выплаты, которые банки автоматически списывают для погашения кредитов.