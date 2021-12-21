Названы способы быстро прогреть машину зимой

Фото: Анна Быкова

Есть множество способов быстрее прогреть автомобиль зимой: от нажатия на педаль газа и до установки в авто предпускового подогревателя. О самых эффективных решениях «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

По его словам, много устройств для подогрева авто входят в его комплектацию. Перед приобретением машины водитель может выбрать что-то для себя.

— Например, электрообогреватель ветрового стекла, подогрев сидений и руля — все эти вещи также дают возможность быстрее начать движение, — рассказал Сачков.

Он также отметил, что подогрев сидений и руля работает не так эффективно после начала работы двигателя — придется подождать пару минут. Но, по словам эксперта, даже этот временной промежуток можно сократить за счет установки предпускового подогревателя. Однако Сачков подчеркнул, что покупка такого устройства обойдется дорого: от 40 до 100 тысяч рублей.

Еще два способа быстрее прогреть машину: включить рециркуляцию воздуха или нажать на педаль газа. Первая функция не даст холодному воздуху проникнуть в машину, но опцию нужно не забыть выключить. Нажатие на педаль газа увеличит обороты двигателя и тем самым нагреет его. Сачков заметил, что после прогрева двигателя можно также включить печку.

Но проще всего, согласно мнению главного редактора «За рулем», будет включить климат-контроль, поскольку это не требует никаких усилий.