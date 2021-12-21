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Назван топ-10 регионов России по организованному туризму по итогам 2021 года

Ирина Игнатенко

Общество
Назван топ-10 регионов России по организованному туризму по итогам 2021 года
Фото: Pixabay

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала топ-10 регионов России по организованному туризму по итогам 2021 года.

В АТОР отметили, что среди самых популярных у туристов регионов были как очевидные фавориты, так и неожиданные лидеры.

Майя Ломидзе отметила, что был создан рейтинг наиболее популярных регионов среди российских туристов

— Это Краснодарский край – никого, мне кажется, это не удивляет, Крым, Санкт-Петербург, Владимирская область, Ставропольский край, Ярославская область, Тюменская область, республика Карелия, республика Татарстан и Тверская область, — отметила она в комментарии НСН.

По ее словам Тверская область оказалась в списке, так как многие россияне выбрали это направление для поездок на ноябрьские праздники. В эти дни во многих регионах были установлены жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, а власти этого региона не вводили суровых противоковидных мер.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали в пять раз чаще покупать страховки от невыезда.

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