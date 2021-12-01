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Российские туристы стали в пять раз чаще покупать страховки от невыезда

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Российские туристы стали в пять раз чаще покупать страховки от невыезда
Фото: Pixabay

Российские путешественники стали в пять раз чаще покупать страховки от невыезда при бронировании туров за границей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

По его словам, особенностью туров в период пандемии является большее количество туристических страховок, в том числе от невыезда. Эта страховка в случае диагностирования заболевания у туриста защищает его финансовую составляющую.

— Если до пандемии такие страховки брали максимум 10 процентов туристов, то сейчас это уже 52 процента по текущей ситуации, — рассказал Горин.

1 декабря стало известно, что спрос на внутренний туризм в период новогодних праздников снизился у россиян на фоне введения QR-кодов. При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе уточнила, что отмены забронированных туров пока не фиксируется.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года.

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