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Туроператоры зафиксировали низкий спрос на внутренний туризм в Новый год

Иван Юминов

Сюжеты: 

Новый год - 2022 Ситуация с коронавирусом
Экономика
Туроператоры зафиксировали низкий спрос на внутренний туризм в Новый год
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Спрос на внутренний туризм в период новогодних праздников снизился у россиян на фоне введения QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист» в среду, 1 декабря.

— Бронирования внутреннего продукта на фоне введения QR-кодов идут вяло, обычно к началу декабря мы уже закрывали все имеющиеся квоты по новогоднему продукту, в этом году места еще есть. Прогнозируем, что оживление спроса начнется в десятых числах декабря, — говорится в сообщении.

При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе уточнила, что отмены забронированных туров пока не фиксируется, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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