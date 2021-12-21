Путин одобрил закон об организации публичной власти в России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах страны.

Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд. Закон направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти, отмечается на портале правовой информации.

14 декабря Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об организации публичной власти в субъектах России. Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления в совокупности входят в единую систему публичной власти.

Документ устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание в должности более двух сроков подряд. Доходы от использования имущества субъектов и их унитарных предприятий будут поступать в региональный бюджет.

Высшее должностное лицо во всех регионах страны отныне будет именоваться «главой субъекта РФ». Конституция или устав субъекта могут установить и дополнительное наименование, но запрещается использовать слово «президент».

При этом высший исполнительный орган власти субъекта может именоваться не только «правительством». Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года, за исключением ряда положений.