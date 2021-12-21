Сергей Собянин выделил 63 миллиона рублей на проект «Школа профессионального роста» для студентов-медиков

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 63 миллиона рублей на реализацию проекта «Школа профессионального роста» для студентов-медиков. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Гранты в следующем году поступят в три медицинских вуза — Первый МГМУ имени Сеченова, МГМСУ имени Евдокимова, РНИМУ имени Пирогова.

Проект «Школа профессионального роста» реализуют в Москве с 2018 года. Его участниками становятся студенты 6-го курса и ординаторы второго года обучения, которые проходят конкурсный отбор. Начинающие медики проходят дополнительное обучение и практику в столичных медучреждениях. Набор в школу происходит по наиболее дефицитным специальностям.

Студенты нарабатываю профессиональные навыки без отрыва от основной учебы. Участникам выплачивается ежемесячная стипендия в размере 25 тысяч рублей. Выпускники школы обязаны не менее двух лет отработать в одном из учреждений здравоохранения Москвы.

В 2020 году проект получил премию Москвы в области медицины. С начала работы проекта выпускниками школы стали 314 человек по 23 специальностям, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил, что расчет выплат для медиков, которые планируют работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу.