Выплаты для работающих в выходные медиков рассчитают по двойному тарифу

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Расчет выплат для медиков, которые планируют работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу. Об этом сообщил 19 декабря глава Минтруда Антон Котяков.

— Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу, — рассказал он программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Граждане России получат пенсионные выплаты, зарплату за январь, в том числе и 13-ю, а также пособия и премии до конца 2021 года. Выплаты за январь следующего года предусмотрены в бюджете на текущий год.

До этого сообщалось, что комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам.

Позже сенатор от Курской области, первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский назвал условие для введения ежегодных выплат людям пенсионного возраста перед новогодними праздниками.