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Международная биеннале «Искусство будущего» открылась в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Международная биеннале «Искусство будущего» открылась в Москве
Фото: Пресс-служба музея
Россия, Москва, улица Остоженка, 16 Карта всех событий

Мультимедиа Арт Музей открывает первую международную биеннале «Искусство будущего/Art for the future».

Биеннале представит художественные проекты на основе новейших технологий Индустрии 4.0: нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность. Интерактивные инсталляции позволят зрителям стать соучастниками творческого процесса.

В рамках биеннале будет запущена цифровая платформа artforthefuture.art, на которой представят российское и зарубежное цифровое искусство.

Запланирована образовательная программа в области искусства, новых технологий и фундаментальной науки.

Искусство всегда зависело от уровня технологического прогресса, апробируя результаты научных и технических достижений, расширяя за счет этого арсенал своих выразительных средств. Так рождались новые виды искусства, например, фотография, кино, видео-арт, интернет-арт.

Многие произведения биеннале создавались творческими группами, в которые кроме художников входили ученые, а также специалисты по новым технологиям.

Некоторые из представленных проектов были созданы специально для биеннале: «Сверхпотребитель» Аристарха Чернышева, The Network Анны Ротаенко, «Грибной фонтан и небесная чаша Петри» Паруйра Давтяна, «Чаща» Сергея Шутова, «Работа над железом» Дмитрия Кавки, adad ::vtol:: (Дмитрия Морозова).

Выставка открыта с 21 декабря по 3 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба музея.

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