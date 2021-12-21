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Ночь на 22 декабря станет самой холодной в Москве с начала зимы

Георгий Соланович

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Ночь на 22 декабря станет самой холодной в Москве с начала зимы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ночь с 21 на 22 декабря станет самой холодной в Москве с начала зимы, ожидается температура до –22 грудусов. Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что эта ночь будет и самой длинной это зимой – темно будет 17 часов. Безоблачная погода будет способствовать похолоданию, температура в Москве опустится на 20–22 градуса ниже нуля, а на севере города упадет до минус 24–29 градусов.

Тишковец добавил, что в Подмосковье будет чуть теплее – от 18 до 23 градусов ниже нуля.

Сотрудник центра «Фобос», обратясь к статистике, заявил, что такой температурный спад бывает примерно раз в 15 лет, но последний такой случай наблюдался целых 36 лет назад – в 1985, когда на улице было –21, передает его слова агенство городских новостей «Москва».

Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал, что во время морозов нужно обязательно покрывать открытые участки кожи защитными кремами.

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