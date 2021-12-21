Россиян предупредили об утечке данных через роботов-пылесосов

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Владельцы пылесосов могут столкнуться с утечкой персональных данных. Об этом «Вечерней Москве» заявил член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов во вторник, 21 декабря.

— Робот ведь сканирует не только ваше помещение, он собирает информацию о том, какие точки доступа есть к интернету, причем с серийными номерами. Это утечка данных, — рассказал специалист.

Многие программы, как уверен он, пытаются захватить чуть больше данных, чем необходимо официально. Эксперт подчеркнул, что сейчас технологии, связанные с робототехникой и искусственным интеллектом (ИИ), только зарождаются.

Роботы и ИИ должны стать умнее и мобильнее, чтобы можно было узнать, как они себя проявят, подчеркнул он. После этого можно будет выстраивать процессы регулирования сферы, заключил Куликов.

20 декабря глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил урегулировать взаимоотношения роботов и людей. Он разработал законопроект о правовом регулировании отношений робота и человека, чтобы закрепить их основные принципы.

Сенатор отметил, что во многих странах мира этот аспект закреплен в правовом поле, в России нет подобных законов. Кутепов в документе дал определение понятию «робот» и установил его опасность.

Он считает, что необходимо разделить роботов на четыре класса опасности, а критерии установить правительством по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота роботов. Также автор законопроекта предложил выделить две категории роботов — гражданских и служебных, а последних делить на военных и правоохранительных.