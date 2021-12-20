В Совете Федерации предложили урегулировать взаимоотношения роботов и людей

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил урегулировать взаимоотношения роботов и людей.

Он разработал законопроект о правовом регулировании отношений робота и человека, чтобы закрепить их основные принципы. Сенатор отметил, что во многих странах мира этот аспект закреплен в правовом поле, в России же нет подобных законов.

Кутепов в документе дал определение понятию «робот» и установил его опасность. Он считает, что необходимо разделить роботов на четыре класса опасности, а критерии установить правительством по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота роботов.

Также автор законопроекта предложил выделить две категории роботов — гражданских и служебных, а последних делить на военных и правоохранительных, сообщает ТАСС.

Отмечается, что будет запрещен оборот роботов, которые могут сами принимать решения и способны действовать на основании поведенческого алгоритма с использованием оружия, боеприпасов или взрывных устройств. Это также касается роботов, созданных для совершения преступлений.

Студенты МАИ создали робота-доставщика, который умеет взбираться по лестницам. Информация о том, что на улицах столицы тестируют роботов-курьеров, сейчас появляется постоянно. Но основной недостаток этих аппаратов состоит в том, что ездить они могут только по дорогам. К примеру, спуск или подъемы по лестницам им почти недоступны. Студенты Московского авиационного института (МАИ) озаботились этой проблемой и сконструировали модульного гусеничного робота, который легко справляется с бездорожьем и препятствиями. При этом, в отличие от аналогов, он проще в изготовлении и дешевле.