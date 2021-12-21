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Роспотребнадзор опечатал медцентр в Коммунарке из-за нарушения санитарных мер

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Роспотребнадзор опечатал медцентр в Коммунарке из-за нарушения санитарных мер
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали медицинский центр в Коммунарке «Евразиямед» из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Там рассказали, что грубые нарушения эпидемиологических требований были зафиксированы в ходе проверки, совершенной работниками Роспотребнадзора совместно с сотрудниками прокуратуры. В медцентре нет помещения для забора мазков для проверки на коронавирус.

— Установлен ряд грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, — передает слова пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

На «Евразиямед» составлен протокол об административном правонарушении, медицинский центр в Коммунарке временно прекращает свою работу. Документы направлены в судебную инстанцию, само здание опечатано.

21 декабря руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении 41 случая заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

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