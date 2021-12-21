Семейный квест «Космический экипаж» стартует в Москве 24 декабря

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Новый семейный квест «Космический экипаж» стартует на ВДНХ и в Музее космонавтики с 24 декабря. Об этом сообщила пресс-служба комитета туризма Москвы.

Участники события посоревнуются в конкурсе на лучшую эмблему экипажа космического корабля. В пресс-службе добавили, что победители соревнования запустят шеврон в космос и получат возможность побеседовать с космонавтами Международной космической станции (МКС).

В «Космическом экипаже» можно принять участие до 1 июня 2022 года, для этого необходимо купить входные билеты в Музей космонавтики, комплекс «Буран» и центр «Космонавтика и авиация», передает агентство городских новостей «Москва».

Первый этап квеста начнется в Музее космонавтики. Совершеннолетним участникам, помимо входного билета, необходимо иметь при себе QR–код.

Заведующая научно-экспозиционным отделом Музея космонавтики Татьяна Геворкян рассказала, что в музее 23 декабря откроется выставка «Куклы — не игрушки», на которой посетителям покажут первую куклу, побывавшую в космосе, и расскажут о роли кукол в освоении космоса.