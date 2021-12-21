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«Бесила»: названа причина поджога гипермаркета «Лента» в Томске

Иван Юминов

Происшествия
«Бесила»: названа причина поджога гипермаркета «Лента» в Томске
Фото: Telegram / SHOT

Сотрудник гипермаркета «Лента» в Томске Александр Ш. заявил, что поджег магазин из-за претензий со стороны менеджера. Об этом сообщает Telegram-канал Shot во вторник, 21 декабря.

— У него была задача — поменять ценники, а он их путал и ставил не те и не туда. Менеджер регулярно приходила, делала замечания и заставляла перевешивать — одним словом, бесила, — говорится в сообщении.

После этого подозреваемый отправился за «Уайт-спиритом», чтобы устроить пожар. Полицейские обнаружили мужчину лежащим на диване дома, ущерб от поджога превысил два миллиарда рублей, отмечает Shot.

Видео: Telegram / РИА Новости

21 декабря сообщалось, что крупный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске. Площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов».

Пожар начался в секции непродовольственных товаров. На кадрах, которые появились в СМИ, можно наблюдать, как густой дым валил из здания магазина.

Из-за случившегося в здании обвалилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать из магазина около 200 человек.

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