«Бесила»: названа причина поджога гипермаркета «Лента» в Томске

Фото: Telegram / SHOT

Сотрудник гипермаркета «Лента» в Томске Александр Ш. заявил, что поджег магазин из-за претензий со стороны менеджера. Об этом сообщает Telegram-канал Shot во вторник, 21 декабря.

— У него была задача — поменять ценники, а он их путал и ставил не те и не туда. Менеджер регулярно приходила, делала замечания и заставляла перевешивать — одним словом, бесила, — говорится в сообщении.

После этого подозреваемый отправился за «Уайт-спиритом», чтобы устроить пожар. Полицейские обнаружили мужчину лежащим на диване дома, ущерб от поджога превысил два миллиарда рублей, отмечает Shot.