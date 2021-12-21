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Скончался один из рабочих, упавших с высоты в Мытищах

Анастасия Колоскова

Происшествия
Скончался один из рабочих, упавших с высоты в Мытищах
Фото: АГН Москва
«Новые Вешки» Мытищи Карта всех событий

Один из четверых рабочих, пострадавших в результате падения с третьего этажа, скончался в больнице. Об этом во вторник, 21 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, по факту гибели мужчины следователи проводят доследственную проверку.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 21 декабря в коттеджном поселке Новые Вешки Мытищинского городского округа. Рабочие выполняли строительные работы в одном из частных домов.

Четверо мужчин стояли на стремянке, которая сломалась под их весом. В результате падения трое из них получили травмы.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Проводятся опросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключила Ольга Врадий.

До этого сообщалось, что после падения рабочих Мытищинская городская прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

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