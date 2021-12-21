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Четверо рабочих упали с третьего этажа при проведении строительных работ в Мытищах

Илья Ашуров

Происшествия
Четверо рабочих упали с третьего этажа при проведении строительных работ в Мытищах
Фото: mos.ru
Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки, коттеджный посёлок Новые Вёшки Карта всех событий

В подмосковных Мытищах при проведении строительных работ пострадали четверо рабочих. Об этом во вторник, 21 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, четверо рабочих упали с высоты 3-го этажа на стройке в коттеджном поселке Новые Вешки. После происшествия их госпитализировали.

— Мытищинская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — заключила Григорьева.

На прошлой неделе сотрудник уборочной компании упал с высоты 27-го этажа на строительном объекте, расположенном на Золоторожском Валу. Мужчина погиб на месте.

В начале декабря Люберецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ремонте кровли здания, повлекшем гибель трех человек.

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