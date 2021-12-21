Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двое подозреваемых в убийстве мужчины задержаны в Москве и Дагестане

Георгий Соланович

Происшествия
Двое подозреваемых в убийстве мужчины задержаны в Москве и Дагестане
Демонстрация в рамках брифинга алгоритма поступления и передачи сигнала «тревога» с охраняемой квартиры, а также тактика действий экипажа группы задержания вневедомственной охраны при задержании предполагаемого квартирного вора. / Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН «Москва»

Двое подозреваемых в убийстве мужчины задержаны в Москве и Республике Дагестан. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Вечером 4 ноября 2021 года в микрорайоне Клязьма-Старбеево, Химки, конфликт двух мужчин перерос в перестрелку вооруженных групп. В ходе стрельбы один из участников был убит на месте, еще один госпитализирован.

В Москве задержали 31–летнего гражданина, подозреваемого в убийстве. По данным следствия, мужчина имел личную неприязнь к погибшему. Подозреваемый позвал на встречу с потерпевшим своих знакомых, один из них позже и произвел смертельный выстрел.

Стрелок был также задержан на территории Республики Дагестан и будет скоро доставлен следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Врадий добавила, что, в ходе осмотра места проишествия, криминалисты обнаружили 24 гильзы, два шарика от травматического оружия и две пули. Следствие провело допрос свидетелей и в скором времени обратится к суду с целью избрания меры пресечения.

21 декабря сотрудник гипермаркета «Лента» в Томске Александр Ш. заявил, что поджег магазин из-за претензий со стороны менеджера.

Читайте также:
Происшествия Москва стрельба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Все мнения
О проекте