Двое подозреваемых в убийстве мужчины задержаны в Москве и Дагестане

Демонстрация в рамках брифинга алгоритма поступления и передачи сигнала «тревога» с охраняемой квартиры, а также тактика действий экипажа группы задержания вневедомственной охраны при задержании предполагаемого квартирного вора. / Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН «Москва»

Двое подозреваемых в убийстве мужчины задержаны в Москве и Республике Дагестан. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Вечером 4 ноября 2021 года в микрорайоне Клязьма-Старбеево, Химки, конфликт двух мужчин перерос в перестрелку вооруженных групп. В ходе стрельбы один из участников был убит на месте, еще один госпитализирован.

В Москве задержали 31–летнего гражданина, подозреваемого в убийстве. По данным следствия, мужчина имел личную неприязнь к погибшему. Подозреваемый позвал на встречу с потерпевшим своих знакомых, один из них позже и произвел смертельный выстрел.

Стрелок был также задержан на территории Республики Дагестан и будет скоро доставлен следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Врадий добавила, что, в ходе осмотра места проишествия, криминалисты обнаружили 24 гильзы, два шарика от травматического оружия и две пули. Следствие провело допрос свидетелей и в скором времени обратится к суду с целью избрания меры пресечения.

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