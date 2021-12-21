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Депутат МГД Картавцева: Продление действия QR-кодов переболевших COVID-19 позволит минимизировать риски сбоев

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Депутат МГД Картавцева: Продление действия QR-кодов переболевших COVID-19 позволит минимизировать риски сбоев
Фото: Пресс-служба МГД

Поэтапное автопродление QR-кодов переболевших коронавирусом граждан минимизирует риски сбоев системы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению Лариса Картавцева.

По ее словам, обновление QR-кодов после окончания их срока действия значительно снижает риск перегрузки серверных мощностей. Так как пропускная система большого количества общественных заведений держится именно на QR-кодах, минимизация сбоев системы является прямой обязанностью московских властей.

Картавцева напомнила, что, согласно нормам Роспотребнадзора 2020 года, QR-коды действовали шесть месяцев. Однако, исходя из новых данных о коронавирусе, стало возможным пересмотреть срок действия пропусков.

— Появились новые данные о продолжительности иммунитета у переболевших, и на этом основании стало возможно пересмотреть ранее установленные правила. В этих условиях абсолютно справедливо, что все выданные ранее иммунные сертификаты переболевших продлеваются до нормативного значения в 12 месяцев, — резюмировала Картавцева.

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению подчеркнула, что срок действия QR-кода на основании ПЦР-теста на коронавирус был сокращен с 72 до 48 часов.

— Это связано с появлением более вирулентного «омикрон»-штамма. Как и год назад, Роспотребнадзор принял такое решение, поскольку в приоритете — безопасность всего общества, предотвращение распространения инфекции, — передает слова Картавцевой агентство городских новостей «Москва».

30 ноября председатель комиссии Московской городской думы по здравоохранению заявила, что поездки столичных медиков на такси к пациентам позволяют улучшить качество работы системы здравоохранения города и ускорить процесс предоставления медицинских услуг.

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