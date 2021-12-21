Путин поздравил Шольца с избранием на пост канцлера Германии
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Олафа Шольца с избранием на пост канцлера Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 21 декабря.
— Владимир Путин поздравил собеседника с началом деятельности на посту федерального канцлера. С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам, — говорится в сообщении.
При этом российский лидер проинформировал собеседника о предложениях по гарантиям безопасности. Путин выразил надежду, что будут организованы переговоры по всем поставленным Москвой вопросам.
Главы государств рассмотрели и ситуацию на востоке Украины. Путин указал Шольцу на уклонение Киевом от выполнения Минских соглашений, отмечается на сайте Кремля.
21 декабря Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Лидеры обсудили и проблемную ситуацию на Украине, вызванную «нежеланием» Киева выполнять Минские соглашения.
Возможность проведения нового саммита в «нормандском формате» зависит от шагов Киева по реализации соглашений, подчеркнул Путин. Стабилизация обстановки в Нагорном Карабахе, как уточняется, вызвала удовлетворение обоих лидеров.