Путин поздравил Шольца с избранием на пост канцлера Германии

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Олафа Шольца с избранием на пост канцлера Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 21 декабря.

— Владимир Путин поздравил собеседника с началом деятельности на посту федерального канцлера. С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам, — говорится в сообщении.

При этом российский лидер проинформировал собеседника о предложениях по гарантиям безопасности. Путин выразил надежду, что будут организованы переговоры по всем поставленным Москвой вопросам.

Главы государств рассмотрели и ситуацию на востоке Украины. Путин указал Шольцу на уклонение Киевом от выполнения Минских соглашений, отмечается на сайте Кремля.

21 декабря Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Лидеры обсудили и проблемную ситуацию на Украине, вызванную «нежеланием» Киева выполнять Минские соглашения.

Возможность проведения нового саммита в «нормандском формате» зависит от шагов Киева по реализации соглашений, подчеркнул Путин. Стабилизация обстановки в Нагорном Карабахе, как уточняется, вызвала удовлетворение обоих лидеров.