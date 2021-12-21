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Вирусолог Зверев заявил о неизбежности вспышки «омикрона» в России

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Вирусолог Зверев заявил о неизбежности вспышки «омикрона» в России
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Вспышка штамма коронавируса «омикрон» в России является неизбежной. Об этом «Вечерней Москве» заявил вирусолог Виталий Зверев во вторник, 21 декабря.

— Похоже, что «омикрон» действительно вытесняет «дельту». Скорее всего, новый штамм успеет распространиться в России в марте, — рассказал специалист.

Вирус, как уточнил он, может остановить лишь правительство, объявив карантин и закрыв границы. Пик распространения «омикрона» наступит даже раньше, если россияне поедут за рубеж в новогодние праздники, заключил Зверев.

20 декабря Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax. Более 45 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, как уточняется, приняли участие в двух клинических испытаниях Nuvaxovid.

Первое исследование в США и Мексике показало снижение на 90,4 процента числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы привитых им людей. Данная статистика говорит о том, что эффективность вакцины в исследовании составила 90,4 процента. При этом в ходе второго исследования в Великобритании препарат показал эффективность 89,7 процента.

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