Вирусолог Зверев заявил о неизбежности вспышки «омикрона» в России

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Вспышка штамма коронавируса «омикрон» в России является неизбежной. Об этом «Вечерней Москве» заявил вирусолог Виталий Зверев во вторник, 21 декабря.

20 декабря Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax. Более 45 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, как уточняется, приняли участие в двух клинических испытаниях Nuvaxovid.

Первое исследование в США и Мексике показало снижение на 90,4 процента числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы привитых им людей. Данная статистика говорит о том, что эффективность вакцины в исследовании составила 90,4 процента. При этом в ходе второго исследования в Великобритании препарат показал эффективность 89,7 процента.