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Посетителей кинотеатра «Иллюзион» эвакуировали из-за прорыва трубы

Иван Юминов

Происшествия
Посетителей кинотеатра «Иллюзион» эвакуировали из-за прорыва трубы
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Котельническая набережная, 15/1 Карта всех событий

Прорыв трубы с горячей водой на крыше кинотеатра «Иллюзион» в Таганском районе столицы привел к эвакуации людей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 21 декабря.

Инцидент произошел на Котельнической набережной, 15. Сотрудникам пришлось эвакуировать 100 человек, при этом пострадавших нет, заключил собеседник «ВМ».

16 ноября в торговом центре «На Беговой» во время строительных работ обрушились часть стены и строительные леса. В результате инцидента двое рабочих получили травмы.

Согласно предварительной информации, в помещении на первом этаже велись ремонтные работы, в ходе которых произошло частичное падение стены на площади пяти квадратных метров. Также обрушились строительные леса, на которых находились люди.

Двух рабочих извлекли из-под завалов приехавшие спасатели. Пострадавших после этого передали медикам.

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