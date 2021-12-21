Двенадцать московских школ стали финалистами конкурса, посвященного народному ополчению
Музей Победы 21 декабря провел церемонию награждения победителей конкурса среди школьных музеев «Памяти подвига народного ополчения Москвы». Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба музея.
В конкурсе приняли участие 200 школ, из них в финал вышли 12. За время проведения мероприятия было организовано более 50 выставок и 30 экспозиций об обороне Москвы 1941 года. Участники конкурса реализовали свой творческий потенциал, проявили себя как исследователи и с новой стороны посмотрели на историческое событие.
— Создание школьных музеев патриотической направленности является для нас одним из приоритетов, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
В церемонии награждения участвовали ветераны, представители общественных организаций, школьники и педагоги. В номинации «Школьный музей народного ополчения» выиграла школа № 1522 имени В. И. Чуркина, в конкурсе «Экспозиция в школьном музее, посвященная народному ополчению» победила школа № 1770, а лучшую «Школьную выставку, посвященную народному ополчению» организовал Московский государственный образовательный комплекс.
Теперь, согласно решению организаторов, конкурс станет ежегодным.
Музей Победы 23 декабря приглашает горожан в киноклуб «Поклонка», где бесплатно покажут фильм «Летчик». Военная биографическая драма с Петром Федоровым в главной роли перенесет зрителя в декабрь 1941 года.