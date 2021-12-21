Двенадцать московских школ стали финалистами конкурса, посвященного народному ополчению

Фото: Музей Победы

Музей Победы 21 декабря провел церемонию награждения победителей конкурса среди школьных музеев «Памяти подвига народного ополчения Москвы». Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба музея.

В конкурсе приняли участие 200 школ, из них в финал вышли 12. За время проведения мероприятия было организовано более 50 выставок и 30 экспозиций об обороне Москвы 1941 года. Участники конкурса реализовали свой творческий потенциал, проявили себя как исследователи и с новой стороны посмотрели на историческое событие.

— Создание школьных музеев патриотической направленности является для нас одним из приоритетов, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В церемонии награждения участвовали ветераны, представители общественных организаций, школьники и педагоги. В номинации «Школьный музей народного ополчения» выиграла школа № 1522 имени В. И. Чуркина, в конкурсе «Экспозиция в школьном музее, посвященная народному ополчению» победила школа № 1770, а лучшую «Школьную выставку, посвященную народному ополчению» организовал Московский государственный образовательный комплекс.

Теперь, согласно решению организаторов, конкурс станет ежегодным.

Музей Победы 23 декабря приглашает горожан в киноклуб «Поклонка», где бесплатно покажут фильм «Летчик». Военная биографическая драма с Петром Федоровым в главной роли перенесет зрителя в декабрь 1941 года.