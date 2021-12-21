Путин обсудил основы политики в области авиации с членами Совбеза

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза предложил обсудить проект основ политики в области авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 21 декабря.

— Мы обсудим с вами сегодня проект основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года, — рассказал глава государства.

Участие во встрече, в частности, приняли премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава АП Антон Вайно. Членами совещания также стали директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, отмечается на сайте Кремля.

21 декабря Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Лидеры обсудили и проблемную ситуацию на Украине, вызванную «нежеланием» Киева выполнять Минские соглашения.

Возможность проведения нового саммита в «нормандском формате» зависит от шагов Киева по реализации соглашений, подчеркнул Путин. Стабилизация обстановки в Нагорном Карабахе, как уточняется, вызвала удовлетворение обоих лидеров.