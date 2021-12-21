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Ресторан «Воробьевы горы» закрыли из-за нарушения санитарных мер

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Ресторан «Воробьевы горы» закрыли из-за нарушения санитарных мер
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 6к2 Карта всех событий

Никулинский районный суд Москвы закрыл ресторан «Воробьевы горы» на два месяца за нарушение санитарных мер. Об этом сообщили в пресс–службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что сотрудники ведомства в ходе проверки выявили ряд нарушений санитарно-противоэпидемических мер, обязательных к выполнению в период пандемии коронавируса.

Помимо этого, работники Федеральной службы по надзору обнаружили 105 килограммов немаркированной продукции с истекшим сроком годности, которая после проверки была уничтожена, передает агентство городских новостей «Москва».

21 декабря сотрудники Роспотребнадзора также опечатали медицинский центр в Коммунарке «Евразиямед» из-за нарушения санитарных норм. В ходе проверки, совершенной работниками учреждения совместно с сотрудниками прокуратуры, были выявлены грубые нарушения эпидемиологических требований. В частности, в медцентре не оказалось помещения для забора мазков для проверки на коронавирус. На «Евразиямед» составлен протокол об административном правонарушении, медицинский центр в Коммунарке временно прекращает свою работу.

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