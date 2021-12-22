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Второй этап реконструкции очистных сооружений в Люберцах завершен

Георгий Соланович

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Второй этап реконструкции очистных сооружений в Люберцах завершен
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы завершили второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

Он уточнил, что в рамках второго этапа были завершены работы по модернизации системы биологической очистки первого блока сооружений, а также были введены в эксплуатацию комплексы отстойников, цех сгущения осадка и резервуары для сточных вод. По словам Бирюкова, подошла к концу реконструкция здания главного машинного зала.

Заместитель мэра Москвы отметил, что при проведении работ были задействованы новейшие технологии. Например, качество возвращаемой в природу воды улучшила установка ацидофикации, позволяющая повысить концентрацию органических соединений в стоке. Бирюков также напомнил, что основное внимание при реконструкции уделяется чистоте воздуха.

— Все новые объекты, процессы в которых могут сопровождаться неприятными запахами, изначально проектировались с учетом размещения оборудования очистки вентиляционных выбросов, — резюмировал заместитель мэра Москвы.

21 декабря Бирюков заявил, что в Москве более тысячи новогодних елей украсили улицы города в преддверии праздника.

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