Петр Бирюков заявил, что в столице установили свыше тысячи новогодних елей
Сюжет:Новый год — 2022
Более тысячи новогодних елей украсили улицы Москвы в преддверии праздника. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 21 декабря.
Он отметил, что специалисты завершили украшение города к Новому году.
— Заработала праздничная подсветка. В общей сложности установили более четырех тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили свыше тысячи елей, — заявил заммэра.
Бирюков добавил, что зимних красавиц высотой от шести до 25 метров украсили разноцветными елочными игрушками, шарами, звездами и гирляндами. Самые большие деревья появились на Лубянской и Славянской площадях, а также на Поклонной горе.
— Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях, — заключил он.
20 декабря руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в городе начали работать 238 елочных базаров, предлагающих ассортимент отечественных и импортных хвойных деревьев.