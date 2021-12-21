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Петр Бирюков заявил, что в столице установили свыше тысячи новогодних елей

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Петр Бирюков заявил, что в столице установили свыше тысячи новогодних елей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Лубянская площадь Карта всех событий

Более тысячи новогодних елей украсили улицы Москвы в преддверии праздника. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 21 декабря.

Он отметил, что специалисты завершили украшение города к Новому году.

— Заработала праздничная подсветка. В общей сложности установили более четырех тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили свыше тысячи елей, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что зимних красавиц высотой от шести до 25 метров украсили разноцветными елочными игрушками, шарами, звездами и гирляндами. Самые большие деревья появились на Лубянской и Славянской площадях, а также на Поклонной горе.

— Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях, — заключил он.

20 декабря руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в городе начали работать 238 елочных базаров, предлагающих ассортимент отечественных и импортных хвойных деревьев.

Петр Бирюков заявил, что в столице установили свыше тысячи новогодних елей
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