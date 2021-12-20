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Около 240 елочных базаров начали работу в Москве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Около 240 елочных базаров начали работу в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице начали работать 238 елочных базаров, предлагающих ассортимент отечественных и импортных хвойных деревьев. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, больше всего елочных базаров открылось на западе столицы. Средняя стоимость отечественной ели составит от 1000 до 1100 рублей за метр. Цена импортной выше — 3500–3900 рублей за метр, а сосны — около 1200–1400 рублей за метр. Кроме того, на базарах можно приобрести букет из веток, его стоимость начинается от 100 рублей.

Елочные базары огорожены, освещены и оформлены в соответствии с узнаваемым москвичами дизайном, который используется с 2015 года. На базарах можно предлагать посетителям еловый и сосновый лапник, елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды и подставки для деревьев. Продажа несанкционированных товаров влечет за собой штраф для владельца: от 2,5 тысячи рублей — для граждан, до 200 тысяч рублей — для юридических лиц. Штрафы за повторные нарушения — выше, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Я надеюсь, что елок завезено достаточно и каждый желающий, кто хочет поставить живую красавицу у себя дома перед Новым годом, сможет это сделать, — добавил Немерюк.

11 декабря сообщалось, что в столице на 27 площадках открылся зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Погрузиться в атмосферу предстоящих зимних праздников, найти новогодние сувениры и игрушки на елку, выпить горячего глинтвейна гости фестиваля смогут как на центральных, так и на окружных площадках.

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