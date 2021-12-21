Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины и ранении женщины под Брянском

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Подмосковные полицейские задержали ранее судимого гражданина России, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений на территории Брянской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что 48-летний житель Брянской области подозревается в стрельбе по 47-летней местной жительнице. По данным следствия, он подъехал к продуктовому магазину в поселке Рогнедино, а затем произвел серию выстрелов из гладкоствольного ружья и скрылся. Женщина была госпитализирована.

Петрова добавила, что около деревни Осовик также было обнаружено тело 37-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. После этого ориентировки на злоумышленника были направлены в подразделения МВД соседних регионов, в том числе в Подмосковье. Подозреваемый вскоре был задержан.

21 декабря МВД совместно с Интерполом и ФСИН экстрадировали из Кабо-Верде обвиняемого в мошенничестве Владимира Панькина. Злоумышленник возглавлял строительную компанию и активно привлекал граждан к участию в долевом строительстве, не исполнив взятые на себя обязательства, он похитил денежные средства дольщиков и приобрел право собственности на оплаченное ими имущество.