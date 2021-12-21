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Московские морозы побили рекорд 1978 года

Георгий Соланович

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Московские морозы побили рекорд 1978 года
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Вторник, 21 декабря, стал самым холодным днем этой зимы и побил рекорд 1978 года. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Исходя из данных городской метеостанции на ВДНХ, температура опустилась до минус 17,4 градуса. Предыдущий рекорд принадлежал 11 декабря: тогда термометры показывали минус 17 градусов, передает портал.

21 декабря сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночь с 21 на 22 декабря станет самой холодной в Москве с начала зимы. Он отметил, что эта ночь будет и самой длинной нынешней зимой: темно будет 17 часов. Безоблачная погода будет способствовать похолоданию, температура в Москве опустится до 20–22 градусов ниже нуля, а на севере города упадет до минус 24–29 градусов.

Тишковец также добавил, что в Подмосковье будет «чуть теплее»: от 18 до 23 градусов ниже нуля. Такой температурный спад бывает примерно раз в 15 лет, но последний подобный случай наблюдался 36 лет назад — в 1985-м.

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