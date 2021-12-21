Байден: Штамм «омикрон» добрался до Белого дома

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Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» был обнаружен в Белом доме. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил президент США Джо Байден.

Свои слова он объяснил тем, что в каждой организации Соединенных Штатов наблюдаются инфицированные новым штаммом. Белый дом не стал исключением, даже среди вакцинированных.

— «Омикрон» передается так легко, поэтому мы видим, как коронавирусом заражаются полностью вакцинированные люди, — сказал Джо Байден в своем обращении к нации, передает РИА Новости.

Ранее в обращении Байден заявлял, что новый штамм COVID-19 «омикрон» стал доминирующим в США.

20 декабря Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax. Более 45 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, как уточняется, приняли участие в двух клинических испытаниях Nuvaxovid.

Первое исследование в США и Мексике показало снижение на 90,4 процента числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы привитых им людей. Данная статистика говорит о том, что эффективность вакцины в исследовании составила 90,4 процента. При этом в ходе второго исследования в Великобритании препарат показал эффективность 89,7 процента.