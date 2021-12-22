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Штамм «омикрон» выявлен в 106 государствах

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Штамм «омикрон» выявлен в 106 государствах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» зафиксированы уже в 106 странах мира. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Также в ВОЗ уточнили, что общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность омикрон-вариантом, остается очень высоким.

— Недавние свидетельства указывают на то, что «омикрон»-вариант имеет преимущества в росте перед дельта-вариантом и быстро распространяется, — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Известно, что с 20 октября по 19 декабря «омикрон»-штамм был выявлен в 1,6 процентах случаях при секвенировании. Однако на сегодняшний день в мире все еще продолжает доминировать штамм «дельта». Он был обнаружен за этот период у 96 процентов инфицированных, передает ТАСС.

В ВОЗ добавили, что по предварительным данным, «омикрон» удается нейтрализовать пациентам, которые прошли вакцинацию, а также тем, кто ранее переболел коронавирусной инфекцией.

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22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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