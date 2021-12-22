Большой театр объяснил, почему отказался от онлайн-продаж билетов на балет «Щелкунчик»

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Билеты на новогодний балет «Щелкунчик», который состоится в Большом театре, были проданы в рамках последнего раунда продаж только через кассы. Приобрести билет онлайн было невозможно. Об этом рассказали в пресс-службе балета.

Ограничения на онлайн-продажу билетов связаны с ограничением активности перекупщиков, поскольку вживую им тяжелее перепродать билет. Так, у перекупщиков цена билета достигала 100 тысяч рублей в то время, когда цена в кассах варьировалась от 2000 до 20 000 рублей.

— Из-за наплыва посетителей в день, когда стартовали онлайн-продажи, сайт дважды прекращал работу из-за неполадок в систем, — объяснила «Известиям» пресс-атташе Катерина Новикова решение о прекращении онлайн-продаж.

Также известно, что в кассах были проданы возвращенные билеты и бронь, которую не выкупили.

— Невыкупленная бронь может составлять до трети всех билетов на «Щелкунчика»: у главного театра страны множество обязательств перед правительственными структурами и инвесторами, — сказал источник в театре.

Большой театр ранее объявил о дополнительной продаже билетов на балет «Щелкунчик», их начали продавать с 19 декабря.

Уже в конце ноября у касс театра собирались толпы людей. Сотни москвичей по несколько дней стояли в длинных очередях, чтобы приобрести билет на спектакль.