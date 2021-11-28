В Большом театре заверили, что людям не придется ночевать в очереди за билетами

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Россия, Москва, Театральная площадь, 1 Карта всех событий

В Большом театре в субботу, 27 ноября, начались продажи билетов на очередные спектакли, в том числе на «Щелкунчик», как всегда, оказалось много желающих их приобрести. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

— Сегодня началась продажа билетов на спектакли и народу, как всегда, много. Только теперь им не придется ночевать, поскольку каждому выдают браслет, и никому уже вклиниться в очередь невозможно. Кроме того, билеты именные, — рассказал представитель пресс- службы корреспонденту РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что вечером в пятницу, 26 ноября, у Большого театра выстроилась огромная очередь за билетами на балет «Щелкунчик», и людям пришлось занимать очередь, чтобы иметь возможность купить билеты на следующий день.

Цискаридзе обвинил руководство Большого театра в смерти актера Кулеша. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что гибель актера Большого театра Евгения Кулеша является следствием плохой работы руководителей культурного учреждения.