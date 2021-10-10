Цискаридзе обвинил руководство Большого театра в смерти актера Кулеша

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Гибель актера Большого театра Евгения Кулеша является следствием плохой работы руководителей культурного учреждения. Это мнение высказал народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

— Соболезную родственникам и близким Евгения Кулеша. Вот к чему приводит «эффективная работа» менеджмента Большого театра, — написал Цискаридзе в соцсети Instagram.

9 октября сообщалось, что на сцене Большого театра во время премьеры оперы «Садко» театральная декорация насмерть придавила одного из актеров. Погибший Евгений Кулеш пошел не в ту сторону во время спуска декорации, что и стало предполагаемой причиной трагедии.

Из-за происшествия премьеру оперы отменили. Позже в театре подтвердили смерть артиста. По данному факту СК проводит проверку.

Московская прокуратура также инициировала проверку по факту случившегося.