Появились подробности гибели артиста Большого театра

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Погибший 37-летний артист Большого театра Евгений Кулеш пошел не в ту сторону во время спуска декорации. Об этом в субботу, 9 октября, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам одного из зрителей спектакля, премьера оперы началась с показа видеоролика. Затем с разных концов сцены вышли артисты, а следом за ними должен был выйти солист для исполнения арии. Вместо этого начали раздаваться крики.

— Стоп! Вызовите скорую! — закричали артисты.

Вслед за этим опустился занавес. Сами зрители не видели произошедшего, так как это случилось в глубине сцены. Организаторы объявили антракт, а через 20 минут сообщили, что спектакль отменяется, передает ТАСС.

В Сети появилось видео из концертного зала. На кадрах видно, как опускается декорация. Артист должен был сделать шаг в сторону, но шагнул назад, и произошла трагедия.

Видео: Telegram/Новости Москвы

До этого сообщалось, что на сцене Большого театра во время премьеры оперы «Садко» театральная декорация насмерть придавила одного из актеров. Из-за происшествия премьеру оперы отменили. На месте работают сотрудники скорой помощи и полицейские.

Позже в театре подтвердили смерть артиста. По данному факту СК проводит проверку.