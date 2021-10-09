Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились подробности гибели артиста Большого театра

Михаил Алимов

Происшествия
Появились подробности гибели артиста Большого театра
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Погибший 37-летний артист Большого театра Евгений Кулеш пошел не в ту сторону во время спуска декорации. Об этом в субботу, 9 октября, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам одного из зрителей спектакля, премьера оперы началась с показа видеоролика. Затем с разных концов сцены вышли артисты, а следом за ними должен был выйти солист для исполнения арии. Вместо этого начали раздаваться крики.

— Стоп! Вызовите скорую! — закричали артисты.

Вслед за этим опустился занавес. Сами зрители не видели произошедшего, так как это случилось в глубине сцены. Организаторы объявили антракт, а через 20 минут сообщили, что спектакль отменяется, передает ТАСС.

В Сети появилось видео из концертного зала. На кадрах видно, как опускается декорация. Артист должен был сделать шаг в сторону, но шагнул назад, и произошла трагедия.

Видео: Telegram/Новости Москвы

До этого сообщалось, что на сцене Большого театра во время премьеры оперы «Садко» театральная декорация насмерть придавила одного из актеров. Из-за происшествия премьеру оперы отменили. На месте работают сотрудники скорой помощи и полицейские.

Позже в театре подтвердили смерть артиста. По данному факту СК проводит проверку.

Читайте также:
премьераБольшой театрСмерть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте