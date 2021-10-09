Прокуратура Москвы проводит проверку по факту гибели актера Большого театра

Фото: АГН Москва

Московская прокуратура проводит проверку по факту гибели актера Большого театра Евгения Кулеша. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 9 октября, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— По предварительной информации, 9 октября 2021 года во время оперного спектакля, проходившего в театре, расположенном на Театральной площади, 38-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи, — рассказала она.

В ходе проверки правоохранители установят все обстоятельства произошедшего. В том числе оценят соблюдение техники безопасности и охраны труда. На месте происшествия находится исполняющая обязанности первого заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина.

До этого сообщалось, что на сцене Большого театра во время премьеры оперы «Садко» театральная декорация насмерть придавила одного из актеров. Из-за происшествия премьеру оперы отменили. На месте работают сотрудники скорой помощи и полицейские.

Видео: Telegram/Новости Москвы

Позже в театре подтвердили смерть артиста. По данному факту СК проводит проверку.

Как стало известно, погибший Евгений Кулеш пошел не в ту сторону во время спуска декорации.