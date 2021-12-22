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Работа «ВКонтакте» восстановлена у всех пользователей

Виктория Храменкова

Технологии
Работа «ВКонтакте» восстановлена у всех пользователей
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Временные сбои, которые наблюдались в работе социальной сети «ВКонтакте» в среду, 22 декабря, были устранены. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что проблемы в работе соцсети возникли у пользователей из ряда российских регионов, а также в соседних странах — в том числе в Белоруссии и на Украине.

— Все сервисы и продукты «ВКонтакте» работают. У некоторых пользователей несколько минут могли медленнее загружаться сообщения — это был кратковременный эффект, который мы сразу же исправили, — передают «Известия» слова пресс-службы социальной сети.

Большинство пользователей жаловались на сбои веб-сайта, почти четверть — на сбои в работе приложения, 18 процентов — на проблемы с подключением сервера.

Данные «Downdetector», который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, показали, что на неполадки пожаловались свыше десяти тысяч пользователей «ВКонтакте».

13 декабря стало известно, что первый вице-президент компании «Ростелеком» Владимир Кириенко официально стал новым генеральным директором интернет-холдинга VK.

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