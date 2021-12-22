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Депутат Госдумы предложил ввести для педофилов смертную казнь

Виктория Храменкова

Общество
Депутат Госдумы предложил ввести для педофилов смертную казнь
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России необходимо ввести смертную казнь для педофилов. С данным предложением в среду, 22 декабря, выступил депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев.

Во вторник, 21 декабря, Государственная дума приняла законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов.

— В то же время считаю, что такие подонки должны нести еще более жесткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни, — высказался Хамзавев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в принятом законопроекте речь идет исключительно о педофилах-рецидивистах, но политик считает, что каждый такой преступник должен получать высший срок за совершенное.

29 ноября депутат Госдумы Анатолий Выборный заявил «Вечерней Москве», что законопроект о химической кастрации педофилов необходим для того, чтобы они не совершали повторных преступлений против несовершеннолетних. Документ могут внести в нижнюю палату парламента после новогодних праздников.

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