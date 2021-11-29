В Госдуме заявили о важности проекта закона о химической кастрации педофилов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект о химической кастрации педофилов необходим для того, чтобы педофилы не совершали повторных преступлений против несовершеннолетних. Если человек, совершивший деяние, болеет, его нужно лечить. Закон могут внести в Госдуму после новогодних праздников. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, если человек опасен для общества, его необходимо изолировать. Если говорить о педофилии, то это крайне опасное и страшное преступление. И такого преступника, естественно, необходимо изолировать.

— Если эксперты в сфере здравоохранения говорят, что человек больной, это болезнь, то такого человека нужно не только изолировать, но и лечить. Соответственно, проектируемые новеллы ориентированы на то, чтобы суд при вынесении решения в зависимости от тяжести совершенного преступления принимал решение об изоляции. Но и здесь важно позаботиться о том, что, если эксперты говорят в отношении конкретного преступника, что это болезнь, при назначении наказания необходимо принимать решение, независимо от желания самого преступника, о принудительных мерах медицинского характера, то есть лечить, — добавил Выборный.

Также он отметил, что если человек отбыл наказание за такое преступление и собирается выходить на свободу, то заранее нужно проводить исследование на наличие или отсутствие у него болезни. Если лечение необходимо продолжать, об этом должно быть принято решение.

— Законодательная инициатива подготовлена, сегодня ведем активную работу, чтобы на разных площадках с экспертным сообществом прийти к точке соприкосновения и устранить все препятствия, которые могут быть причиной неприятия данной законодательной инициативы. Я надеюсь, что в следующем году мы ее доработаем. До нового года мы должны ее доработать. В следующем году мы ее внесем, — заключил Выборный.

До этого закон вызвал широкое обсуждение в обществе, некоторые эксперты его раскритиковали. Выборный говорил, что это произошло из-за незнания терминов и непонимания, что такое вообще химическая кастрация. Это не значит, что педофилам начнут хирургическим путем ампутировать половые органы.

25 ноября стало известно, что педофил-рецидивист пытался совратить двух школьников в Москве, спаивая их водкой. Дети познакомились с мужчиной на улице. Тогда он разговорился с ними и обменялся номерами телефонов. Вскоре после этой встречи злоумышленник позвонил мальчикам и попросил помочь найти пропавшую собаку. Однако, когда дети приехали к дому мужчины, тот завел их в квартиру, где напоил водкой.