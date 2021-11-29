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В Госдуму внесут закон о химической кастрации педофилов

Юлия Курганова

Общество
В Госдуму внесут закон о химической кастрации педофилов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что педофилов необходимо лечить. Он внесет в нижнюю палату парламента доработанный законопроект о химической кастрации педофилов.

Этот закон вызвал широкое обсуждение в обществе, некоторые эксперты его раскритиковали. Выборный подчеркнул, что это произошло из-за незнания терминов и непонимания, что такое вообще химическая кастрация. Это не значит, что педофилам начнут хирургическим путем ампутировать половые органы.

— Это лишь медикаментозное лечение, понижающее сексуальное влечение. В случае с педофилами оно должно быть принудительным и приниматься по решению судьи, — рассказал депутат.

При этом в настоящее время на рассмотрении в Госдуме уже находится законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за изнасилования несовершеннолетних вплоть до пожизненного заключения, сообщают «Известия».

25 ноября стало известно, что педофил-рецидивист пытался совратить двух школьников в Москве, спаивая их водкой. Дети познакомились с мужчиной на улице. Тогда он разговорился с ними и обменялся номерами телефонов. Вскоре после этой встречи злоумышленник позвонил мальчикам и попросил помочь найти пропавшую собаку. Однако, когда дети приехали к дому мужчины, тот завел их в квартиру, где и напоил водкой.

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