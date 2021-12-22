Газопровод загорелся в Челябинской области

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Челябинской области загорелся газопровод. На отводе от магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» на 1793-м километре федеральной трассы М5 вспыхнуло пламя. Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Угрозы населенным пунктам и жилым домам нет, так как горение произошло в двух километрах от ближайшего поселения — деревни Боровое.

— Бригада газовой службы перекрыла участок газопровода протяженностью 16 километров, — передают «Известия» слова спасателей.

Ликвидацией пожара занимаются 58 человек и 18 единиц техники. К месту возгорания направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Челябинской области. Специалисты выясняют причину произошедшего.

Позднее в ведомстве заявили, что возгорание было ликвидировано.

19 декабря в одном из цехов «АвтоВАЗа» в Тольятти прогремел взрыв. Позже спасатели выяснили, что причиной взрыва стала разгерметизация редуктора на ацетиленовом баллоне для сварки.