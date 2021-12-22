Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Газопровод загорелся в Челябинской области

Виктория Храменкова

Происшествия
Газопровод загорелся в Челябинской области
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Челябинской области загорелся газопровод. На отводе от магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» на 1793-м километре федеральной трассы М5 вспыхнуло пламя. Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Угрозы населенным пунктам и жилым домам нет, так как горение произошло в двух километрах от ближайшего поселения — деревни Боровое.

— Бригада газовой службы перекрыла участок газопровода протяженностью 16 километров, — передают «Известия» слова спасателей.

Ликвидацией пожара занимаются 58 человек и 18 единиц техники. К месту возгорания направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Челябинской области. Специалисты выясняют причину произошедшего.

Позднее в ведомстве заявили, что возгорание было ликвидировано.

19 декабря в одном из цехов «АвтоВАЗа» в Тольятти прогремел взрыв. Позже спасатели выяснили, что причиной взрыва стала разгерметизация редуктора на ацетиленовом баллоне для сварки.

Читайте также:
Взрывы газопровод Челябинск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Все мнения
О проекте