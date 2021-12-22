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Три автомобиля столкнулись на 29-м километре МКАД

Виктория Храменкова

Происшествия
Три автомобиля столкнулись на 29-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 29-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На внешней стороне 29-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 22 декабря.

Уточняется, что на данный момент затруднено движение по трем полосам из четырех.

— На месте работают оперативные службы, — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее автомобилистам напомнили главные правила езды при гололеде и снежной каше. Снегопад и образующаяся после него каша на дорогах осложняют движение транспорта и провоцируют ДТП. Ситуация усугубляется в случае гололедицы, увеличивающей тормозной путь.

17 декабря в пресс-службе ГИБД заявили о том, что за 11 месяцев 2021 года в Москве зарегистрировали 397 ДТП с участием автомобилей каршеринга. По данным ведомства, в указанных авариях 21 человек погиб и еще 487 получили ранения разной степени тяжести. Всего автоинспекторы пресекли свыше 76 тысяч административных нарушений со стороны водителей машин, находящихся в краткосрочной аренде.

Среди основных нарушений, совершаемых водителями каршеринга, — неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил перестроения.

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