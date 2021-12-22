Чумаков рассказал, на сколько вакцинация снижает риск смерти от COVID-19

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Граждане, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, имеют малую вероятность летального исхода от COVID-19. Отмечается, что риск смерти от инфекции у вакцинированных снижен примерно на 80 процентов. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

— Шанс умереть довольной низкий. У ослабленных людей и с хроническими заболеваниями есть такой шанс, а вакцинация существенно его снизит, — пояснил вирусолог.

Также он отметил, что эффективность отечественной вакцины «Спутник V» против летальных исходов заболевания составляет порядка 80 процентов. В беседе с URA.RU Чумаков подчеркнул важность бустерной дозы, повышающей уровень антител.

— Аденовирусная вакцина «Спутник V» по эффективности схожа с зарубежными мРНК-вакцинами. Препарат, скорее, ближе по эффективности к мРНК-вакцинам: Pfizer, Moderna, считающимся самыми эффективными. И даже ближе к ним, чем к аденовирусным векторам: AstraZeneca, Johnson & Johnson, — добавил гендиректор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Кроме этого, иммунолог сказал, что «омикрон» не будет существенно снижать эффективность вакцин.

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Свыше 70 миллионов граждан России вакцинировались от коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 21 декабря, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.