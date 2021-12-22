Чумаков рассказал, на сколько вакцинация снижает риск смерти от COVID-19
Граждане, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, имеют малую вероятность летального исхода от COVID-19. Отмечается, что риск смерти от инфекции у вакцинированных снижен примерно на 80 процентов. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.
— Шанс умереть довольной низкий. У ослабленных людей и с хроническими заболеваниями есть такой шанс, а вакцинация существенно его снизит, — пояснил вирусолог.
Также он отметил, что эффективность отечественной вакцины «Спутник V» против летальных исходов заболевания составляет порядка 80 процентов. В беседе с URA.RU Чумаков подчеркнул важность бустерной дозы, повышающей уровень антител.
— Аденовирусная вакцина «Спутник V» по эффективности схожа с зарубежными мРНК-вакцинами. Препарат, скорее, ближе по эффективности к мРНК-вакцинам: Pfizer, Moderna, считающимся самыми эффективными. И даже ближе к ним, чем к аденовирусным векторам: AstraZeneca, Johnson & Johnson, — добавил гендиректор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Кроме этого, иммунолог сказал, что «омикрон» не будет существенно снижать эффективность вакцин.
Свыше 70 миллионов граждан России вакцинировались от коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 21 декабря, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.