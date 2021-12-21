Более 70 миллионов россиян полностью вакцинировались от коронавируса
Свыше 70 миллионов граждан России вакцинировались от коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 21 декабря, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве.
Он отметил, что порядка 76 миллионов россиян сделали прививку первым компонентом лекарственного препарата.
— На сегодняшний день вакцин достаточное количество. Первым компонентом вакцинировано почти 76 миллионов граждан, из них полностью прошли вакцинацию более 70 миллионов человек, — заявил глава ведомства.
Мурашко уточнил, что в настоящий момент в стране идет активная вакцинация от COVID-19 граждан старше 60 лет, цитирует его слова РИА Новости.
До этого министр здравоохранения России заявил, что повышенная температура тела или субфебрильная лихорадка, першение в горле и боли в мышцах характерны и для нового агрессивного штамма коронавируса «омикрон». Однако эти симптомы также схожи с признаками гриппа.
За последние 24 часа в России выявили 25 907 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.