Более 70 миллионов россиян полностью вакцинировались от коронавируса

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Свыше 70 миллионов граждан России вакцинировались от коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 21 декабря, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве.

Он отметил, что порядка 76 миллионов россиян сделали прививку первым компонентом лекарственного препарата.

— На сегодняшний день вакцин достаточное количество. Первым компонентом вакцинировано почти 76 миллионов граждан, из них полностью прошли вакцинацию более 70 миллионов человек, — заявил глава ведомства.

Мурашко уточнил, что в настоящий момент в стране идет активная вакцинация от COVID-19 граждан старше 60 лет, цитирует его слова РИА Новости.

До этого министр здравоохранения России заявил, что повышенная температура тела или субфебрильная лихорадка, першение в горле и боли в мышцах характерны и для нового агрессивного штамма коронавируса «омикрон». Однако эти симптомы также схожи с признаками гриппа.

За последние 24 часа в России выявили 25 907 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.